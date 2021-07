Über 5 Jahre Haft für „Katzenmörder von Brighton“

In England muss ein Mann, weil er neun Katzen getötet und sieben weitere verletzt hat, für fünf Jahre und drei Monate in Haft. Ein Gericht im Stadtkreis Brighton and Hove am Ärmelkanal verhängte die Strafe gegen den als „Katzenmörder von Brighton“ bezeichneten Mann am Freitag wegen „krimineller Sachbeschädigung“. Unter diesen Straftatbestand fallen auch Morde an Haustieren.