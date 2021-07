Amanda Gorman fühlt sich wie „Aschenputtel“

Als sie über ihre Kollegen sprach, fügte Amanda hinzu, dass sie sich „wie ein Neuling auf einer Party mit Oberstufenschülern“ fühlt. „Wisst ihr? Es ist so, als ob ich gerade hier angekommen wäre. Mein Leben hat sich vor kurzem verändert und sie sind alle auf dem Höhepunkt ihres Spiels und so sauge ich einfach auf, was es bedeutet, neben ihrer Größe stehen zu können“, fügte sie hinzu. Die Met Gala findet normalerweise am ersten Montag im Mai statt, aber aufgrund der anhaltenden Coronavirus-Pandemie wird die diesjährige Veranstaltung im September stattfinden.