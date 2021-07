„Erling Haaland wird nächstes Jahr hier spielen!“

Borussia Dortmund weilt derzeit im Trainingslager im schweizerischen Bad Ragaz. Und natürlich ist auch dort Erling Haaland ein dauerpräsentes Thema. Die „Bild“ zitierte Dortmund-Berater Matthias Sammer zuletzt so: „Ich gehe davon aus, dass Erling bleibt. So ist es besprochen. Aber dann kommt ein Irrere und zahlt 200 Millionen - wie soll ich das den Aktionären erklären? Deshalb ist es manchmal nicht so einfach ...“