Holt Chelsea ÖFB-Star, weil Haaland zu teuer ist?

Der ÖFB-Stürmer vom VfB Stuttgart hat ähnliche Körpermaße wie Haaland, wäre aber mit 30 Millionen Euro die weitaus günstigere Lösung. Vergangene Saison machte Kalajdzic 16 Tore in 33 Liga-Spielen, bereitete sechs weitere vor. Haaland erzielte für die Dortmunder in der letzten Saison in 28 Bundesligaspielen 27 Tore und bereitete acht Treffer vor.