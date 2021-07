Der Sportboss adelt den Haaland-Erben

Ein zeitweise noch größeres Thema in der Murmetropole, zumindest vorm Anpfiff, war jedoch Adeyemis Sturmpartner Benjamin Sesko. Lag einerseits daran, dass der Slowene nur zwei Autostunden entfernt von Graz in Unterkrain aufgewachsen ist. Andererseits an den Anlagen des zweifachen slowenischen Nationalteam-Spielers. Mithilfe derer der 1,94-Meter-Hüne auch in der Merkur-Arena einen bleibenden Eindruck hinterließ. Körperlich präsent, Spielwitz, zwei Alu-Treffer: Einzig ein Torerfolg ist dem schon des Öfteren als „Mini-Haaland“ bezeichneten Talent verwehrt geblieben.