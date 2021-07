Schwimm-Star Caeleb Dressel gewinnt Königsbewerb

Nur 0,26. Sek. über dem Weltrekord blieb Izaac Stubblety-Cook im Finale über 200 m Brust. Der Australier gewann in 2:06,38 Min, 0,63 Sek. vor dem Niederländer Arno Kamminga. Der Finne Matti Mattsson holte weitere 12/100 dahinter Bronze. Einen Weltrekord könnte es aber am Freitag über 200 m Brust der Frauen geben. Die Südafrikanerin Tatjana Schoenmaker war schon am Mittwoch im Vorlauf um 0,05 Sek. drangewesen, im Semifinale fehlten der 24-Jährigen in 2:19,33 Min. 0,22 Sek.