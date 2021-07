Hollabrunn: Ärger ohne Ende über Schimmel

Während die Alpenland von Mietzins-Minderungen für die betroffenen Bewohner nichts hören will, dürfte der Druck seitens des Landes jedenfalls steigen: „Wir werden die Sachlage genauestens prüfen. Die Genossenschaft arbeitet akribisch an der Fehlerbehebung. Bis spätestens Mitte September gibt es eine Mieterversammlung“, heißt es in St. Pölten.