Tüftler nutzt Gameboy-Kamera für Videokonferenzen

Mit dieser Webcam sorgt man in der nächsten Videokonferenz garantiert für Aufsehen: Ein Tüftler aus den Niederlanden hat kurzerhand die 1998 erschienene Gameboy-Kamera in eine Webcam verwandelt und das arg niedrig auflösende Nintendo-Gadget in einer Teams-Konferenz getestet. Allzu scharf sind die von der Gameboy-Kamera gelieferten Bilder zwar nicht, dafür versprühen sie umso mehr Retro-Charme.