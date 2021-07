Inspektor Maximilian Cecchella (24)

Ein Rumps, ein lauter Knall, eine Explosion neben dem Streifenwagen. Und schon ist Inspektor Maximilian Cecchella Mitten inmitten der Radaunacht zu Silvester am Reumannplatz. Eine tobende Meute zerstört Schaufenster, will in Geschäfte einbrechen und den Platz mit Benzin anzünden. Mit Steinen, Stöcken und verbotenen Böllern liefern die gewaltbereiten Männer der Polizei eine Schlacht.