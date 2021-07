„Dancing Stars“: Otto Konrad & Faris Rahoma dabei!

Parkett frei für die „Dancing Stars“! Ab Freitag, dem 24. September 2021, geht der Tanzevent in ORF 1 in die vierzehnte Runde - dann tanzen zehn Prominente zehn Wochen lang gemeinsam mit ihren Profipartnerinnen und -partnern um die Gunst von Jury und Publikum. Kristina Inhof, Niko Niko, Margarethe Tiesel, Bernhard Kohl, Jasmin Ouschan und Boris Bukowski waren bereits fix. Mit Kabarettistin Caroline Athanasiadis, Moderatorin Nina Kraft, Fußball-Legende Otto Konrad und Schauspieler Faris Rahoma sind die zehn „Dancing Stars“ 2021 nun komplett. Durch die zehn Shows führen immer freitags um 20.15 Uhr in ORF 1 Mirjam Weichselbraun und Norbert Oberhauser.