„Dancing Stars“: Wirbel um Parkett-Abgänge

Neu an ihre Seite kommt Norbert Oberhauser. Sein Vorgänger Klaus Eberhartinger wurde über den Rauskick via Management informiert. So erging es auch dem deutschen Wertungsrichter Dirk Heidemann, der künftig nicht mehr in der Jury sitzt. Diese besteht nun aus Balázs Ekker, Karina Sarkissova und Maria Santner.