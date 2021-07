Tiroler Unterland: Serie an Sachbeschädigungen

Alles was nicht niet- und nagelfest war, wurde wohl in jener Nacht mitgenommen: Wegweiser-Schilder, Werbebanner und einen Fahrradständer von regionalen Gastbetrieben beziehungsweise Unternehmen. Die unbekannten Täter tigerten durch Ellmau, Schwendt und Kirchdorf in Tirol. Das Diebesgut wurde auf einen Parkplatz in unmittelbarer Nähe der „Hager Brücke“ in Kirchdorf in Tirol abgelegt. Wie hoch der Schaden ist, kann noch nicht abschließend gesagt werden.