Nach Transitgipfel Prügel für Musterschüler Tirol

Deutschland wollte Leitung

Doch zurück zum 10-Punkte-Plan. Vereinbart wurde schwarz auf weiß die Einführung eines grenzüberschreitenden und intelligenten Lkw-Leitsystems und zwar mit 1. 1. 2020, um Lkw-Staus in Bayern und am Brenner durch ein intelligentes Verkehrsmanagement schon im Großraum Verona bzw. München zu verhindern und Blockabfertigungen an den Grenzen zu vermeiden. Deutschland hatte vorgeschlagen, die Leitung für die Umsetzung zu übernehmen. Und was ist daraus geworden? Nix, niente, nullkommajosef! Es gibt bis zum heutigen Tag kein Lkw-Leitsystem, ja nicht einmal Pläne oder gar einen Pilotversuch. Zumindest ist dem Land Tirol nichts davon bekannt.