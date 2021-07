Israel überprüft Quarantäne mittels SMS und GPS

Neuanstieg durch Delta-Variante

Am Montag meldete das Gesundheitsministerium 1398 Neuinfektionen am Vortag. Bei rund 2,1 Prozent der fast 68.000 Getesteten fiel das Ergebnis demnach positiv aus. Die Zahl der Schwerkranken stieg auf 108, es gab aber keine neuen Todesfälle. Die meisten der neuen Fälle stehen nach offiziellen Angaben in Verbindung mit der Delta-Variante des Virus SARS-CoV-2. Unter den Neuinfizierten in Israel sind viele jüngere Menschen und auch zweifach Geimpfte.