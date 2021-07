Zweites 0:2! Wrabers Badminton-Abenteuer beendet

Für Luka Wraber ist der olympische Badminton-Bewerb nach zwei Auftritten beendet, nachdem der Niederösterreicher am Montag auch sein zweites Pool-Match in der Gruppe E verloren hat. Gegen den finnischen EM-Dritte Kalle Koljonen musste sich der Niederösterreicher in Tokio 0:2 (-13,-17) geschlagen geben. Nur mit dem Gruppensieg, den Wraber klar verpasst hat, ginge es weiter in die K.o.-Phase.