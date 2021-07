3 Promille: 18-Jähriger lag halb nackt unter Pkw

Eine nicht alltägliche Entdeckung haben Kunden am Samstagvormittag auf einem Parkplatz eines Supermarktes in Kaufbeuren in Bayern (Deutschland) gemacht. Sie sollten einen Jugendlichen unter ihrem Auto vorfinden, halb nackt, schwer alkoholisiert und tief schlummernd. Der volltrunkene 18-Jährige wurde daraufhin ins Krankenhaus gebracht. Lang hielt es ihn dort - trotz des beachtlichen Promillewerts - allerdings nicht.