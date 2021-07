Liu Jia gewinnt trotz 1:2-Satzrückstand

Österreichs Tischtennis-Ass Liu Jia hat ihr Olympia-Märchen fortgeschrieben. Nach dem 4:0-Sieg in der Vorrunde gegen die erst zwölfjährige Syrerin Hend Zaza Samstagfrüh besiegte sie in der ersten Runde am Nachmittag auch die Ukrainerin Ganna Gaponowa, als Verteidigungsspezialistin so etwas wie eine Angstgegnerin Liu Jias. Dabei holte die Froschberg-Spielerin einen 1:2-Satzrückstand auf und setzte sich am Ende mit 4:2 (4,-6,-6,4,3,5) durch.