Liu Jia scherzt: „… dann springe ich vom Balkon“

„Ich habe noch nie so spät ein Match begonnen“

Dieses Erstrunden-Match ist noch für Samstag für 14.45 Uhr MESZ angesetzt, Ortszeit 21.45 Uhr. „Ich habe noch nie so spät ein Match begonnen“, verriet die Ex-Europameisterin. Gegen Verteidigerin Gaponowa habe sie keines ihrer beiden Matches bisher gewonnen, beide Male sei sie aber nicht in ihrem besten Zustand gewesen. Nun lägen ihre jüngsten Bandscheibenprobleme freilich hinter ihr. Das Ziel von Liu Jia für das Einzel? „Ich möchte mit einem lachenden Gesicht nach Hause fliegen.“