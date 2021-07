4:0! Liu Jia besiegt Zwölfjährige zum Auftakt

Während sich die Journalisten um die jüngste Teilnehmerin an diesen Spielen scharten und alles von ihr wissen wollten, war aber ein wenig doch auch Liu als Gesprächspartnerin gefragt. Sogar die New York Times stellte sich um ein Interview mit der 39-Jährigen an. „Es hat noch nie so ein Interesse an einem Olympia-Match von mir gegeben“, sagte „Susi“. „Es ist so, als ob ich gerade im Finale eine Medaille geschafft hätte. So viel Aufmerksamkeit war das.“