Die Olympischen Spiele im Kalten Krieg

9. Politisch waren Boykott und Gegenboykott ein Misserfolg, weil der Nationalismus auf beiden Seiten gestärkt wurde. Denn sportlich kam, was kommen musste: Es gab aufgrund der Abwesenheit der stärksten Gegner Seriensiege für das Veranstalterland. 1980 in Moskau siegten sowjetische Sportler in 80 Bewerben und errangen 195 Medaillen. 1984 in Los Angeles gewannen die USA 174 Medaillen, 83 davon aus Gold.