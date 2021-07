Tragisch: Surfer stirbt nach Fall von Riesenwelle

Der Tod eines jungen Spaniers beim Surfen in Mexiko hat in sozialen Medien große Betroffenheit ausgelöst. Der 22-Jährige Oscar Serra war vor dem Ort Puerto Escondido an der mexikanischen Pazifikküste vom Kamm einer Riesenwelle mindestens zwei Meter in die Tiefe gestürzt und auf den Meeresboden aufgeschlagen, wie die mexikanische Zeitung „El Imparcial“ schrieb.