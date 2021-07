Autonome Drohne flog schneller als Profi-Piloten

Breites Einsatzgebiet

Dass sie den Nachweis erbracht hat, dass autonome Drohen prinzipiell schneller fliegen können als menschliche Piloten, stimmt das UZH-Forschungsteam allerdings optimistisch. „Dieser Algorithmus kann vielfach angewendet werden, etwa für Paketzustellungen mit Drohnen, für Inspektionen oder für Such- und Rettungsaktionen in Notlagen“, wird ein beteiligter Wissenschaftler in der Mitteilung zitiert.