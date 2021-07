Amazon sperrt Konten von Pegaus-Hersteller NSO

„Verkauf ausschließlich an geprüfte Regierungen“

NSO hat die Vorwürfe am Sonntag zurückgewiesen. Pegasus werde „ausschließlich an Strafverfolgungsbehörden und Geheimdienste von geprüften Regierungen verkauft, mit dem alleinigen Ziel, durch Verhinderung von Verbrechen und Terrorakten Menschenleben zu retten“, hieß es - wie auch bereits nach früheren ähnlichen Vorwürfen.