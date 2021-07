„Hatte nicht Angst um mich, sondern um Familie“

„Krone“:Herr Hein, woran können Sie sich noch erinnern?

Markus Hein: Ich war hier im Garten, als ich plötzlich spürte, dass irgend etwas mit mir nicht stimmt. Die Finger schliefen mir ein, ich konnte nichts mehr halten. Zuhause rief ich meine Frau an und sie meinte, ich soll sofort die Rettung rufen. Was ich auch tat, obwohl mir da schon das Sprechen schwer fiel. Dank toll funktionierender Notfallkette wurde ich gerade noch rechtzeitig in den Neuromed-Campus gebracht.