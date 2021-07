18-Jähriger fliegt mit Amazon-Gründer ins All

Neben seinem Bruder und einer 82-Jährigen will Amazon-Gründer Jeff Bezos in der kommenden Woche einen 18-Jährigen mit auf den ersten bemannten Weltraumflug seiner Firma Blue Origin mitnehmen. Oliver Daemen, Sohn des niederländischen Investment-Bankers Joes Daemen, werde bei dem Flug am kommenden Dienstag in der „New Shepard“-Kapsel dabei sein, teilte Blue Origin am Donnerstag mit.