Nach Mure bleibt die B 145 weiter gesperrt

Während des heftigen Gewitters mit Starkregen verschüttete am späten Samstagabend eine Gerölllawine die Salzkammergutstraße unmittelbar vor dem Tunnel Sonnstein. Bereits am Sonntag schauten sich Experten die Lage vor Ort ganz genau an. Dabei wurde auch ein 30-jähriger Bergretter aus Altmünster, der in etwa 500 Meter Seehöhe ein Seilgeländer errichten wollten, von einem kopfgroßen Stein am Schienbein getroffen, verletzt und ins Krankenhaus Gmunden gekommen.