Weltbekannte Flitzerin zu Gast im Pongau

Weltenbummlerin will im Winter wieder kommen



Die 24-Jährige beeindruckt die Gastfreundschaft im Haus der Viehhausers. „Für mich fühlt es sich so an, als wär ich ein Teil der Familie.“ Auch deswegen will Wolanski bereits im Winter zum Snowboarden wieder in den Pongau kommen. Zunächst stehen für die Weltenbummlerin, die bereits in über 50 Ländern war und aktuell in Puerto Rico wohnt, andere Projekte auf der Tagesordnung. „Ich möchte in der Filmbranche durchstarten“, verriet sie zum Abschluss.