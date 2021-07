Großes Lob für Alaba: „Da passt wirklich alles!“

Neues Abenteuer für David Alaba! Der ÖFB-Teamspieler legt in dieser Woche bei seinem neuen Klub Real Madrid los. Für den Österreicher gibt es bereits Vorschusslorbeeren. „Er ist ein drahtiger und mental extrem starker Typ. Da passt wirklich alles, er hat die perfekte Körperkonstitution“, so Athletik-Coach Matthias Blankenburg, der zuletzt mit dem 29-Jährigen am Strand schuftete.