Alaba: Die Krönung für den „Löwen aus Aspern“

Nächste Woche erfolgt die Krönung des „Löwen aus Aspern“. Dann wird David Alaba bei den „Königlichen“ von Real Madrid offiziell präsentiert. Davor tauchte die „Krone“ noch einmal in Davids ersten „Fußball-Kosmos“ ein. Einen Steinwurf entfernt von der Sandefjordgasse im 22. Wiener Gemeindebezirk, in der Alaba aufwuchs, befindet sich an einer Hauswand ein riesiges Graffiti von Österreichs Fußball-Star. Gegen diese von Stefan Fenzal alias Naskool gestaltete Mauer schoss David als Bub viele Bälle. Dort treffen wir Ulli Kreuzthaler, Ex-Obfrau des SV Aspern. Sie sagt: „Für den kometenhaften Aufstieg, den er von unserem Klub weg gemacht hat, ist er wahnsinnig normal geblieben. Das ist auch das Ergebnis der Erziehung seiner Eltern. Und er war ein besonders herausragendes Talent. Ich habe nicht oft Nachwuchsspieler gesehen, die so gespielt haben.“