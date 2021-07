Rohe Eier geworfen: Verdächtige jetzt entlarvt

Zuletzt wurde aus einem fahrenden Auto auf einen 56-jährigen Radfahrer gezielt. Der Mann war auf der B36 in Pöggstall unterwegs, als er von zumindest einem Ei am Rücken getroffen wurde. Laut Angaben seiner Frau saßen die Unbekannten in einem blauen Kleinwagen – und genau diese Angabe führten die Ermittler auf die Spur des leichtsinnigen Trios. Der 18-jährige Chauffeur saß im Zeitraum von 22. Mai bis Mitte Juli sogar bei rund 30 Fahrten am Steuer, und die beiden anderen „Spaßvögel“ begleiteten ihn abwechselnd. Mit an Bord waren jeweils auch rund 30 rohe Eier.