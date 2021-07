Das Geld fließt im Proporz in Richtung Parteien

Eine mühsame Suche

Leicht ist die Suche trotzdem nicht: „Senioren“ in der Textsuche fördert erstübers Anklicken der richtigen Voranschlagsstelle(„Sonst. Zuwendungen an priv. gemeinnützige Einrichtungen, Seniorenorganisationen“) den parteipolitischen Subventionenproporz zutage: Der ÖVP-Seniorenbund bekam 2020580.000 € vom Land, der SPÖ-Pensionistenverband 345.000 €, der Seniorenring der FPÖ 300.000 € und die Grüne Seniorenvereinigung (Generation plus) 40.000 €. Ähnlich ist es in etlichen anderen Lebensbereichen, zum Beispiel Jugend, Frauen, Lehrer, und so weiter.