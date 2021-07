Gutes Zeugnis für die Kärntner Badeseen

Verbesserungen und Bestnoten

Die Phosphor-Konzentration (Gefahr der Überdüngung) hat sich im Leonharder See, Linsendorfer See und Magdalenensee verbessert. Auch der Faaker See, Millstätter See, St. Johanner Badesee, Wörthersee, Forstsee, Längsee, Ossiacher See, Pressegger See, Turracher See, Brennsee und Silbersee werden im aktuellen Bericht für ihre optimale Wasserqualität gelobt.