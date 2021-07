Schumacher: „Die Bilder machen mich sprachlos“

Volles Haus in Silverstone

Am Wochenende steht für den Deutschen der Grand Prix von Großbritannien auf dem Programm. Silverstone wird nicht nur wegen eines neuen Sprint-Formats zum Formel-1-Versuchslabor. Erstmals inmitten der Corona-Pandemie werden an einem Grand-Prix-Wochenende die Zuschauerränge wieder restlos voll sein. Komplett ausverkauft, verkündeten die Veranstalter am Mittwoch. Rund 140.000 Besucher werden alleine am Rennsonntag ins „Home of British Motor Racing“, also ins Motorsportherz Großbritanniens, strömen.