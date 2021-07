37-Tonnen Pufferspeicher für Villach-Warmbad

Drei riesige Stahldruckbehälter wurden Donnerstag in den frühen Morgenstunden per Sondertransport beim Biomassewerk in Villach-Warmbad angeliefert. Sie werden als Pufferspeicher dienen und bei Bedarf Spitzen bei der Fernwärmeversorgung abdecken. In Betrieb werden die Behälter im Herbst gehen.