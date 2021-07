50 Straftaten: Russen aus Österreich abgeschoben

Osttiroler Schüler saß nicht in dem Charter

Nicht an Bord war der 13-jährige Tschetschene Abdul-Halim aus Osttirol. Der Schülermeister im Boxen war bereits am Dienstag gemeinsam mit seinem Großvater in Matrei von der Polizei abgeholt worden und sollte auch am Donnerstag noch in seine Heimat abgeschoben werden. Der Bursche, der als gut integriert beschrieben wird, ist Vollwaise und verbrachte fast sein gesamtes bisheriges Leben in Osttirol.