„Ich weiß, jetzt muss ich liefern!“

„Wir müssen sehr aufpassen, sind außerdem noch nicht so weit. Ich hab meinen Burschen die Wichtigkeit dieser Partie noch einmal eingebläut“, sagt der Mürztaler, der nach namhaften Abgängen (Flecker, Rep, Nimaga) und dem Klem-Ausfall noch einige Baustellen hat. Vor allem die Offensive sorgt noch für Sorgenfalten. „Wir haben Probleme mit dem Toreschießen, sind vorne ziemlich dünn besetzt.“ Doch Verstärkung ist erst für nächste Woche in Sicht. „Wir haben drei, vier Spieler an der Angel.“



Scharf auf Sensation

Von den Neuen wird heute wohl nur Routinier Sonnleitner in der Startformation stehen - die Generalprobe vorm ersten Saisonspiel ging daneben - 0:1 in Oberwart. „Ein Warnschuss, wobei wir vor der Pause klar besser waren und viele Chancen verjuxt haben, danach haben die Jungen gespielt“, misst der Hartberg-Coach dem Umfaller beim Oberligisten nicht allzu viel Bedeutung bei.