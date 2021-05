Warum will die EU das Bargeld beschränken?

Sicherheit und Unabhängigkeit - das soll uns genommen werden?

Denn die Gründe, warum sich Bargeld gerade in Österreich besonderer Beliebtheit erfreut, sind divers. Ob es nun schlicht das Gefühl von Sicherheit, Unabhängigkeit oder auch die mögliche Anonymität ist - all diese Überlegungen sind noch lange nicht schmuddelig und schon gar nicht kriminell. Und überhaupt: Großganoven mit Sporttaschen voller Geld lassen sich wohl auch von einer lieben Beschränkung nicht beeindrucken. Sie finden in Zeiten von Kryptowährungen bequemere Wege für ihre Geschäfte.