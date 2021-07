Coronamüdigkeit weit geringer als gedacht

Wie die Umfrage zeige, stehe der überwiegende Anteil der Vorarlberger hinter den von der Landesregierung im Frühjahr gesetzten Maßnahmen in der Modellregion, so Siebenhofer-Kroitzsch. Konkret wurden Beschränkungen bei Teilnehmerzahlen, Abstandsregeln, die FFP2-Maskenpflicht, oder auch Eintrittstests bzw. eine Registrierung akzeptiert. 80 Prozent der Bevölkerung waren zum Befragungszeitpunkt zumindest einmal getestet worden. Gefragt wurde auch den Gründen, warum man sich nicht testen lassen wollte. Hier wurde am häufigsten „Skepsis bezüglich der Aussagekraft des Tests“ genannt.