Wegen 53 Hunden: Behörden in Alarmbereitschaft

Die Delogierung einer selbst ernannten Tierschützerin soll nach Aufschiebung von August 2020 heute in Weitersfeld im Bezirk Horn durchgesetzt werden. Die Frau will angeblich wegziehen und mehr als 50 Hunde mitnehmen. Ob das wirklich so ist, wird sich aber erst zeigen. Die Behörden sind in Alarmbereitschaft.