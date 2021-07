Italienischer Lkw-Lenker mit 2,3 Promille am Weg

Er habe den Sieg seines Heimatlandes bei der Europameisterschaft gefeiert: Dies gab der italienische Lenker eines Sattelkraftfahrzeugs (56) an, als ihn die Polizei am Montag auf der A10 anhielt. Der Mann war zuvor in Schlangenlinien unterwegs. Er hatte 2,3 Promille intus. Und er war auch nicht der einzige Alko- bzw. Drogen-Lenker auf Salzburgs Straßen.