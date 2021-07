Kennen Sie schon Smoothie Bowl Popsicles?

Smoothies haben sich in den letzten 5 Jahren zu einem echten Hype entwickelt. Bei der Zubereitung des Obst-Gemüse-Mixes sind der Fantasie keinen Grenzen gesetzt. Ob Sellerie, Banane, Spinat, Nüsse, Kuh- oder Hafermilch - in einen Smoothie passt so ziemlich alles! Der Vorteil: Sie können die Smoothies überall mithin nehmen, erhalten relativ schnell viele Nährstoffe und sorgen für ein lang anhaltendes, sättigendes Gefühl.