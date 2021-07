Lederhose für den Startrainer

Ruhig und unspektakulär landete die Maschine aus Liverpool am Montag am Flughafen Salzburg, untypisch für englische Flugzeuge sogar fünf Minuten früher. Wer hoffte, die Topstars wie Ex-Bulle Sadio Mane, Mohamed Salah und Coach Jürgen Klopp, der sich später in einer Lederhose präsentierte, am Flughafen zu sehen, wurde bitter enttäuscht. Die Superstars des Großklubs reisten vermehrt bereits am Vorabend privat an. Nach der Ankunft wurde der Tross direkt am Rollfeld von drei Bussen abgeholt und zum Brandlhof nach Saalfelden gebracht. Bereits letztes Jahr gastierten die „Reds“ im 4-Sterne-Hotel im Pinzgau. Am hauseigenen Platz kann sich der 19-malige englische Meister unter Ausschluss der Öffentlichkeit perfekt auf die neue Saison vorbereiten.