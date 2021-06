Akku explodiert: Brand in einem Mehrparteienhaus

In den Abendstunden steckte ein 36-Jähriger in der Küche seiner Wohnung in einem Mehrparteienhaus eine Bootsbatterie mit einem Ladegerät an das Stromnetz an. Kurz vor 20 Uhr kam es plötzlich zur Explosion, wobei die Familie zum Glück nicht im Raum war. Während seine Ehefrau mit den beiden Kindern (5 und ½) die Wohnung verlassen konnte, versuchte der Mann den Brand zu löschen. Nachbarn verständigten in der Zwischenzeit die Einsatzkräfte.