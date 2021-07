Zurück auf EM-Thron! Italien baut Mega-Rekord aus

Kein großer Weltstar

Und das obwohl im Kader der große Weltstar fehlt und 22 von 26 Kickern in der Serie A ihr Geld verdienen, die im Ranking der besten Ligen Europas längst etwas ins Hintertreffen geraten ist. Im Mittelfeld gibt mit Jorginho aber schon ein Legionär den Takt an. Der gebürtige Brasilianer räumte in dieser Saison mit Champions League (mit Chelsea) und EM so richtig ab. Kein Wunder, dass italienische Medien in ihm schon einen Anwärter auf den Weltfußballer des Jahres sehen.