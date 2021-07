Wie Kopfrechnen plötzlich zum Kinderspiel wird

Mathematik ist das große Angstfach in der Schule. „Oft, weil die Basis fehlt“, weiß Florian Moitzi, der an der Pädagogischen Hochschule OÖ unterrichtet. Die Basis lautet: 1. Klasse Volksschule, Rechnen bis 20 oder 30. „Und die richtige Vorstellung über Mengen bekommen. Viele Kinder und auch Jugendliche rechnen wie mit dem Fingerzählen. Da geht nichts weiter“, weiß der Pädagoge, aber auch, dass Lernen bei Aufgabenzetteln unsexy ist. Vor allem in den Ferien.