Baustopp „einzig richtige Entscheidung“

Hitzig wird die Diskussion beim Lobautunnel und bei den ASFINAG-Projekten, die Gewessler evaluieren lassen will: ein Baustopp sei die „einzig richtige Entscheidung in Zeiten der Klimakrise“, so Duregger - es handle sich um ein fossiles Projekt, das man sich in den 70er Jahren überlegt habe. Brunner kontert: „Die Aussagen der grünen Ministerin führen zu einer massiven Verunsicherung der Bevölkerung. Man hat diese Projekte bereits über Jahrzehnte geprüft. Wir müssen die Bevölkerung entlasten und auf dem Weg aus der Krise mitnehmen, sonst werden wir das nicht schaffen. Wir brauchen Sicherheit über diese Projekte - von der Donaustadt bis ins Rheintal.“ Ein Baustopp, so Brunner, wäre „Vernichtung von Volksvermögen“.