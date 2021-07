China soll Gen-Daten von Schwangeren missbrauchen

Ein schwerer Vorwurf belastet die westlichen Beziehungen zu China. Denn das Militär des Reichs der Mitte soll die Gen-Daten von Schwangeren Frauen zu Forschungszwecken missbrauchten. Die Daten stammen aus Pränataltests namens „Nifty“ des Genomik-Unternehmens BGI. Diese werden laut der Nachrichtenagentur Reuters in Hongkong ausgewertet und sollen demnach auch an das Militär weitergegeben werden. Auch deutsche Frauen sind betroffen. Experten aus den USA befürchten sogar, so ließen sich Gen-Waffen herstellen, die nur bei Menschen mit bestimmten genetischen Merkmalen wirken.