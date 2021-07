Olympia: Japan verhängt Corona-Notstand für Tokio

Österreichs Olympioniken wurden am 8. Juli feierlich in der Hofburg in Wien verabschiedet (siehe Video oben), doch im Austragungsort Tokio wird erneut Corona-Notstand herrschen. Grund sind die wieder deutlich steigenden Infektionszahlen, die den von 23. Juli bis 8. August stattfindenden - nicht unumstrittenen - Spielen und ihren Fans die Tour vermasseln könnten. Die große olympische Party wird man vergeblich suchen, ebenso Fanzonen oder Public Viewing. Zur Not muss auch vor Ort der Ausschluss aller Zuschauer in Betracht gezogen werden.