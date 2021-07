Olympia: Anstieg der Corona-Zahlen sorgt Tokio!

Keine vier Wochen vor den Olympischen Spielen in Tokio sorgt ein Anstieg der Corona-Infektionen in der japanischen Hauptstadt erneut für Unruhe und Diskussionen! Zweifel an der umstrittenen Zulassung von einheimischen Fans werden laut. Je nach Infektionslage könnten die Spiele am Ende auch ohne Zuschauer in den Wettkampfstätten stattfinden, machte Japans Ministerpräsident Yoshihide Suga am Donnerstag nochmals deutlich. Ein Fan-Ausschluss bleibe eine Möglichkeit ...