Nahversorger-Lösung (noch) nicht im Warenkorb

Was der Ausdruck „Nahversorger“ im wahrsten Sinne des Wortes bedeutet, wissen die Bewohner der Imster Innenstadt seit geraumer Zeit. Vor gut einem Jahr machte die MPreis-Filiale in der Kramergasse als einziges Lebensmittelgeschäft der Innen- und Oberstadt dicht. Katherina Grissemann-Keckeis startete zur aktuellen Bedarfserhebung die Unterschriftenaktion „Petition für einen Nahversorger in der Imster Innenstadt“. Aus den angestrebten 1000 Signaturen wurden 2292, die notariell beglaubigt der Stadtgemeinde übergeben wurden – für die Imsterin ein klares Zeichen. „Besonders betroffen seien viele ältere Imster Bürger, die teilweise unmenschliche Strecken für ihren täglichen Einkauf zurücklegen müssen“, so die Petitionsbegründerin.